Зачем ЕГЭ по китайскому?

Петербурге готовы сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Не понимаю, зачем нашим загруженным детям ещё и китайская грамота? И. Казарина, СПб — Актуальность изучения китайского в нашем городе не вызывает сомнений, — считает председатель комитета по образованию Жанна Воробьёва . — Между Петербургом и Китаем налажены прочные деловые, экономические и культурные связи. Знание языка наших друзей и партнёров в перспективе может быть очень полезным. Сегодня в городе он изучается в 15 образовательных учреждениях. Кстати, Петербург стал первым среди регионов России , где прошёл пробный экзамен по китайскому. ЕГЭ проводили в 652-й гимназии Выборгского и 32-й Василеостровского районов.

— В 2017 году завершена трёхлетняя кропотливая работа по подготовке к проведению единого государственного экзамена по китайскому языку, — отметил на днях и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов . — В апробации предмета приняли участие 3 тысячи российских школьников, в том числе выпускники из Петербурга. В итоге эксперимент был признан успешным, и мы готовы ввести его в систему итоговой аттестации как пятый иностранный язык по выбору.

Планируется, что полноценно ЕГЭ по этому предмету будут сдавать в Петербурге с 2020 года.