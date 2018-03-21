Врачи держат трудный экзамен

Первая программа, которой мы озадачились, — это «Московский врач». Она стартовала в апреле прошлого года и полностью была инициирована мэром столицы Сергеем Собяниным . Это проект постдипломного образования и, что, на мой взгляд, самое главное, постдипломного тестирования на высокое качество подготовки медиков.

Это трудный экзамен, состоящий из трех частей — теста, практики и собеседования, во время которого эксперты из комиссии задают кандидату на получение статуса «Московский врач» дополнительные вопросы, рассматривают конкретные практические ситуации. Вся процедура экзамена приближена к зарубежным аналогам. Всего на данный момент 165 человек по 15 специальностям получили статус «Московский врач», а пробовали сдать экзамен как минимум в десять раз больше врачей. Но то, что медикам не удалось пройти тесты и собеседование, совсем не говорит о том, что они плохие врачи. Они просто пришли без предварительной подготовки, не повторив материал.

Им действительно необходимо подтянуть свои знания. Ведь статус необходим, чтобы выявить лучших врачей. Кстати, перечень специальностей будет расширяться. Добавятся такие направления, как стоматология, онкология, гастроэнтерология, скорая медицинская помощь, клиническая лабораторная диагностика. Это непростой процесс, необходимо разработать тестовые вопросы, практические задания по каждой специальности. Все это должно пройти проверку экспертов.

Еще один проект, который стартовал уже в этом году, — «Школа профессионального мастерства». Когда я учился, на шестом курсе было такое понятие, как субординатура.