«Активные граждане» в Москве посоветуют, как улучшить сервис «Мои достижения»

Участники проекта «Активный гражданин» смогут проголосовать за предложения, которые помогут улучшить онлайн-сервис по самоподготовке «Мои достижения», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С помощью сервиса «Мои достижения» школьники и студенты могут готовиться к экзаменам, а те, кто уже закончил учебу, имеют возможность проверить и освежить знания.

«В новом голосовании горожан спросят, как расширить функции образовательного портала и сделать его еще более простым в использовании», — говорится в сообщении.

Среди предложенных вариантов «активным гражданам» можно выбрать, например, создание мобильного приложения для прохождения диагностики. Кроме того, у участников проекта спросят, стоит ли добавлять игровые и соревновательные элементы в проверочные работы. Также можно будет внести собственные предложения по усовершенствованию программы.

На сервисе «Мои достижения» размещены предметные и межпредметные проверочные тесты, материалы международных олимпиад, а также профессиональные задания, которые помогут подготовиться к важным экзаменам или просто проверить знания.

В прошлом году «активные граждане» помогали подобрать форматы для проверочных работ, которые будут полезны учащимся кадетских и медицинских классов. По их решению, на сервисе «Мои достижения» появились тестовые задания по ЕГЭ и ОГЭ.