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Директор московской школы прокомментировала данные об обрушении крыши
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Директор московской школы прокомментировала данные об обрушении крыши
Газета.Ru
38 минут назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Директор столичной школы N2054 Ирина Бородина опровергла информацию об обрушении кровли здания, передает
РИА «Новости»
.
"В школе ничего не обрушилось", — сказала Бородина.
Ранее СМИ сообщали, что в
Москве
обрушилось здание на Трубной улице.
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