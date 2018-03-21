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Директор московской школы прокомментировала данные об обрушении крыши
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Директор московской школы прокомментировала данные об обрушении крыши 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: ТАСС
Директор столичной школы N2054 Ирина Бородина опровергла информацию об обрушении кровли здания, передает РИА «Новости».
"В школе ничего не обрушилось", — сказала Бородина.
Ранее СМИ сообщали, что в Москве обрушилось здание на Трубной улице.
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