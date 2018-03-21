Образовательный проект познакомит школьников с востребованными профессиями

21 марта правительство Москвы объявило о запуске нового образовательного проекта «Учебный день в „Мастерславле“. К участию в проекте приглашаются все столичные школы.

Проект представляет собой комплекс бесплатных образовательных курсов и экскурсий. Каждое мероприятие будет длиться четыре часа.

Эти занятия станут первым этапом в профориентации учеников с первого по шестой классы. Более чем у шести тысяч учащихся общеобразовательных учреждений столицы — к участию в проекте приглашаются все московские школы — появится возможность попробовать себя в самых востребованных профессиях.

Занятия в „Мастерславле“ проходят в первой половине дня. Учебный комплекс находится в торговой галерее в „Москва-Сити“, рядом со станциями метро „Выставочная“ и „Деловой центр“. Образовательная площадка занимает более шести тысяч квадратных метров.

На первом этапе детей познакомят со спецификой работы банковского сектора, налоговой службы , школы дизайна, центра исследования общественного мнения „Мастерславля“, а также с деятельностью биржевых структур. На сегодняшний день в этом проекте представлено более 250 профессий. В дальнейшем количество образовательных площадок и специализаций будет больше.

Помимо этого, школьникам расскажут о возможности обучения в рамках распределенной системы образования Москвы о том, чему можно научиться в детских технопарках, а также центрах молодежного и инновационного творчества.

Также в рамках проекта „Учебный день в „Мастерславле“ будут созданы досуговые центры абсолютно нового формата. Они призваны развивать у школьников первичные трудовые навыки и умение слаженно работать в коллективе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин , руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы:

— Это первая ступень в профориентации детей. Планируется организовать профессиональные тестирования, итогом которых станут рекомендации по изучению какого-либо направления. Впоследствии ребята станут студентами колледжей и вузов, выбрав направление дальнейшего обучения