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Образовательный проект познакомит школьников с востребованными профессиями
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Образовательный проект познакомит школьников с востребованными профессиями 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
21 марта правительство Москвы объявило о запуске нового образовательного проекта «Учебный день в „Мастерславле“. К участию в проекте приглашаются все столичные школы.
Проект представляет собой комплекс бесплатных образовательных курсов и экскурсий. Каждое мероприятие будет длиться четыре часа.
Эти занятия станут первым этапом в профориентации учеников с первого по шестой классы. Более чем у шести тысяч учащихся общеобразовательных учреждений столицы — к участию в проекте приглашаются все московские школы — появится возможность попробовать себя в самых востребованных профессиях.
Занятия в „Мастерславле“ проходят в первой половине дня. Учебный комплекс находится в торговой галерее в „Москва-Сити“, рядом со станциями метро „Выставочная“ и „Деловой центр“. Образовательная площадка занимает более шести тысяч квадратных метров.
На первом этапе детей познакомят со спецификой работы банковского сектора, налоговой службы, школы дизайна, центра исследования общественного мнения „Мастерславля“, а также с деятельностью биржевых структур. На сегодняшний день в этом проекте представлено более 250 профессий. В дальнейшем количество образовательных площадок и специализаций будет больше.
Помимо этого, школьникам расскажут о возможности обучения в рамках распределенной системы образования Москвы о том, чему можно научиться в детских технопарках, а также центрах молодежного и инновационного творчества.
Также в рамках проекта „Учебный день в „Мастерславле“ будут созданы досуговые центры абсолютно нового формата. Они призваны развивать у школьников первичные трудовые навыки и умение слаженно работать в коллективе.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Фурсин, руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы:
— Это первая ступень в профориентации детей. Планируется организовать профессиональные тестирования, итогом которых станут рекомендации по изучению какого-либо направления. Впоследствии ребята станут студентами колледжей и вузов, выбрав направление дальнейшего обучения
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