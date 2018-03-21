В Чечне заявили об огромной любви к русской литературе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 21 марта в ходе заседания президиума Общества русской словесности в храме Христа Спасителя заявил, что уровень преподавания русского языка в школах Северного Кавказа вызывает сложности у выпускников. Он добавил, что выпускники этих школ «показывают невысокие результаты по русскому языку и русской литературе». Эта ситуация ведет к снижению статуса русского языка, отметил предстоятель РПЦ, предложив решить данную проблему путем подготовки квалифицированных учителей.

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН выразил недоумение заявлением патриарха и отметил высокий уровень преподавания русского языка в школах Северного Кавказа.

«У нас очень серьезный уровень преподавания русского языка. Наши ученые, которые занимались не только национальной, но и русской словесностью, внесли весомый вклад в развитие русской филологии. Любовь к русскому языку и русской литературе у нас традиционно была огромной, и мы и впредь не собираемся изменять этим традициям. Я не знаю, на чем основывались эксперты, которые сформировали такое мнение в глазах Его Святейшества. Думаю, что такую справку для патриарха составил либо человек не вполне компетентный, либо подверженный какой-то тенденциозности. Все это в духе нашего, к сожалению, печального времени, когда предпринимаются попытки незаслуженного принижения одного региона или возвышение другого», — добавил он.

Ранее в эфире НСН учителя раскритиковали новый образовательный стандарт изучения литературы в российских школах. Вопросы у преподавателей вызвало не только количество книг, но и попытка установить единый для всех безальтернативный список литературы.