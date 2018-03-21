В Воронеже открыли образовательный центр Башмета

Проект реализуется в рамках общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Знаменитый альтист и дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет много лет занимается поддержкой талантливой молодежи. Создаваемые им школы в крупнейших культурных центрах страны направлены, прежде всего, на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей.

Новосибирске, Казани, Перми и Образовательные центры уже работают в Ростове-на Дону, Екатеринбурге Подмосковье . В центры в течение года приезжают ведущие российские и зарубежные педагоги, которые проводят мастер-классы по разным специальностям музыкального искусства. Воронежская область стала седьмым по счету регионом, где открылся образовательный центр. Открытие состоялось 21 марта.

"В регионе в последние годы реализовано множество проектов под кураторством признанных мастеров отечественной культуры и направленных на творческое развитие талантливых детей. Новый образовательный центр — это очередной важный шаг в деле совершенствования музыкального образования в Воронежской области", — говорится в сообщении.

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