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В Воронеже открыли образовательный центр Башмета
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В Воронеже открыли образовательный центр Башмета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 21 мар — РИА Новости. Седьмой в России образовательный центр музыканта Юрия Башмета, где музыкально одаренных детей обучают ведущие педагоги, открылся в Воронеже, сообщает в среду облправительство.
Проект реализуется в рамках общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Знаменитый альтист и дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет много лет занимается поддержкой талантливой молодежи. Создаваемые им школы в крупнейших культурных центрах страны направлены, прежде всего, на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей.
Образовательные центры уже работают в Ростове-на Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Перми и Подмосковье. В центры в течение года приезжают ведущие российские и зарубежные педагоги, которые проводят мастер-классы по разным специальностям музыкального искусства. Воронежская область стала седьмым по счету регионом, где открылся образовательный центр. Открытие состоялось 21 марта.
"В регионе в последние годы реализовано множество проектов под кураторством признанных мастеров отечественной культуры и направленных на творческое развитие талантливых детей. Новый образовательный центр — это очередной важный шаг в деле совершенствования музыкального образования в Воронежской области", — говорится в сообщении.
На базе Воронежской специальной музыкальной школы и городской Детской школы искусств № 11 имени М. И. Носырева уже стартовали мастер-классы для юных воронежских музыкантов. Их проведут известные российские мастера Игорь Федоров (кларнет), Алексей Селезнев (виолончель), Александр Плисковский (флейта), Анна Соколова (скрипка), Андрей Зубов (ударные) и Сергей Главатских (фортепиано).
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