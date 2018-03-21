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В Ханты-Мансийске стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ
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В Ханты-Мансийске стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 3 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Первыми экзаменами досрочного периода, которые хантымансийцы написали уже сегодня, стали география, информатика и ИКТ. Экзамены проходят в школе № 6 и на базе техонолого-педагогического колледжа. На их площадке с 21 марта по 11 апреля единый государственный экзамен сдадут более 300 человек — ребята из окружной столицы и других городов Югры. Среди них выпускники прошлых лет, нынешние одиннадцатиклассники и студенты организации среднего профессионального образования.
Как отметили в Департаменте образования, аттестация прошла в штатном режиме, без каких-либо нарушений. На «репетиции» все условия проведения были соблюдены, как при настоящих экзаменах. В образовательных организациях выпускники в полной мере ощутят атмосферу государственной итоговой аттестации (ГИА), чтобы морально подготовиться к экзаменам. Например, организаторами выступят не их учителя, а назначенные для этого специалисты, школы будут закрыты для посторонних, в классах каждый экзаменуемый будет сидеть за отдельным столом. При проведении государственной итоговой аттестации обязательным является выполнение повышенных мер безопасности в пунктах проведения — таких, как пропускной режим, работа охранников, металлоискатель на входе.
Для детей 9 классов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (таковых в Ханты-Мансийске на сегодняшний день более 70 человек) в этом году будет организован один пункт ГИА — на базе здания начального блока школы №1. Экзамен для них проводится письменно или устно с использованием текстов, тем, заданий и др., разрабатываемых в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения образовательной программы. Кроме того, процедура имеет свои особенности. Так, например, на выполнение заданий отводится на 1,5 часа больше времени, чем обычно, обеспечивается присутствие медицинских работников и, при необходимости, ассистирующих лиц.
Стоит отметить, что все специалисты, привлечённые к работе в пункты проведения экзаменов, проходят обучение, и сдают тесты на знание порядка проведения испытания.
17 и 19 апреля одиннадцатиклассникам Ханты-Мансийска также предстоит принять участие в пробном едином госэкзамене — по русскому языку и математике. Напомним, в 2018 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. Досрочный период ЕГЭ уже стартовал и завершится 11 апреля, основной пройдет с 28 мая по 2 июля, дополнительный — с 4 по 15 сентября.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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