Красногорские школьные столовые подверглись реорганизации

Система питания в подмосковном Красногорске впервые за много лет встала на путь кардинальных перемен. Благодаря комплексной муниципальной программе «Взлетай», меняется не только меню учеников, но и облик школьных столовых

Первые изменения на себе уже ощутили красногорские школы №10, №12 и гимназия №6. Как сообщает новостной портал Красногорска специалисты позаботились об эстетике помещений для принятия пищи и создали общую концепцию оформления залов. При этом начальник управления образования городской администрации Наталья Тимошина отметила, что дизайны столовых будут разработаны для каждого учебного заведения отдельно. Всего программа реновации рассчитана на два года — именно за этот срок все общепиты отремонтируют и оснастят новым оборудованием и инвентарем.

Второй основной целью администрации стало изменение подхода к качеству приготовления еды для юных красногорцев, ведь практически половину дня они проводят вне дома. «Ребята завтракают и обедают в школе, поэтому очень важно обеспечить их полезным и вкусным питанием», — считает глава городского округа Радий Хабиров. Обновление питания еще в семи учреждениях намечено на дни летних школьных каникул. В администрации с гордостью заявляют, что программа уже оправдала возложенные на нее ожидания: в школьных столовых посетителей стало в четыре раза больше. Такой результат красноречиво говорит о том, что интерес детей к питанию в школе напрямую зависит от его качества и современного формата.

Впрочем, перемены в области детского питания Подмосковья назревали уже давно. В той же столице власти ввели централизованную систему более шести лет назад — школьные и дошкольные учреждения стали кормить крупные коммерческие комбинаты на основании госконтракта по сведениям портала «Вкусно же». Правила и нормы для всех пищевых предприятий едины, что помогает отследить качество приготовленных блюд и приблизить его к общему стандарту для всех школ и детсадов мегаполиса.