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В Кремле прокомментировали ситуацию со свалкой в Волоколамске
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В Кремле прокомментировали ситуацию со свалкой в Волоколамске 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Кремле не берутся оценивать сложившуюся ситуацию вокруг мусорного полигона «Ядрово» в подмосковном Волоколамске, считая это компетенцией МЧС и подмосковных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
По словам Пескова, Кремль следит за историей со свалкой и поддерживает постоянный контакт с руководством Подмосковья. «Но что касается характера этой ситуации — чрезвычайной или не чрезвычайной, — то вряд ли администрация президента является тем местом, которое компетентно давать такие оценки. Это могут делать только или власти региона, или соответствующие подразделения МЧС», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что местные власти пытаются решить проблему, но сделать это за один день невозможно.
Власти Волоколамского района планировали ввести режим ЧС в в муниципалитете. Позднее вице-губернатор Подмосковья Александр Чупраков сообщил радиостанции «Говорит Москва», что это преждевременная мера и вводить ее пока не будут. По его словам, действует режим повышенной готовности, жителями начали выдавать респираторы и маски, на свалке круглосуточно дежурят сотрудники МЧС и работники полигона для предотвращения выброса свалочного газа.
После того, как 21 марта несколько десятков школьников обратились ко врачам с жалобами на головокружение, тошноту, рвоту и носовое кровотечение, жители Волоколамска потребовали от местных властей закрыть мусорный полигон. Несколько недель в городе проходят акции протеста, своего поста лишился глава района Евгений Гаврилов.
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