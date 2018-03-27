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Руководство полигона «Ядрово» могут привлечь к благоустройству района
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Руководство полигона «Ядрово» могут привлечь к благоустройству района 

РИА Новости 27 марта 2018
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Руководство полигона отходов «Ядрово» в Волоколамском районе могут привлечь к работам по благоустройству райцентра, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
"Первое, что сделал глава Волоколамского района, — это привлечение к ответственности тех, кто управляет полигоном. Это принуждение их к активным мероприятиям по сбору фильтрата, по дегазации, по защите полигона защитным слоем. И самое главное — выделение денег… наша задача, чтобы полигон своевременно оплатил все расходы. Но не только: за беспокойство, которое принесли эти действия, наша задача — чтобы полигон еще участвовал в благоустройстве, в мероприятиях, связанных с жизнью города", — сказал Воробьев.
На территории подмосковного полигона отходов «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится со свалки. На прошлой неделе ночью в среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.
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