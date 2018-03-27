Руководство полигона «Ядрово» могут привлечь к благоустройству района

"Первое, что сделал глава Волоколамского района, — это привлечение к ответственности тех, кто управляет полигоном. Это принуждение их к активным мероприятиям по сбору фильтрата, по дегазации, по защите полигона защитным слоем. И самое главное — выделение денег… наша задача, чтобы полигон своевременно оплатил все расходы. Но не только: за беспокойство, которое принесли эти действия, наша задача — чтобы полигон еще участвовал в благоустройстве, в мероприятиях, связанных с жизнью города", — сказал Воробьев.