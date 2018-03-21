В преддверии каникул автоинспекторы Севастополя проводят «уроки безопасности» для школьников и вручают им световозвращающие нарукавные повязки

Профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» стартовало с посещения сотрудниками ГИБДД отдаленных школ и раздачей детям световозвращающих элементов.

На инструктаже перед выходом в образовательные организации все инспекторы, в том числе и дорожно-патрульной службы, получили необходимый материал для проведения интересного и познавательного занятия.

В преддверии каникул «уроки безопасности» направлены на обучение детей основам безопасного поведения на дороге в весенний период. Самое главное правило, которое автоинспекторы доводят до школьников — это использование жеста поднятой руки перед переходом проезжей части для привлечения внимания водителей. Для любителей покататься на роликах, скейтах, гироскутерах, моноколёсах и велосипедах — отдельные требования, которые доступным языком сотрудники Госавтоинспекции доводят до школьников с помощью тематических слайдов и социальных роликов.

На помощь сотрудникам ГИБДД в проведении полезных уроков приходят юные инспекторы движения, которые показывают ребятам, как правильно надеть световозвращающую нарукавную повязку. Автоинспекторы приняли решение раздавать этот важный для безопасности элемент в первую очередь учащимся начальных классов сельских школ.