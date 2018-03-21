Ещё
В школе на 1-й Вольской завершился исторический марафон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе на 1-й Вольской завершился исторический марафон 

Управа района Некрасовка 3 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Историко-культурный фестиваль завершился в школе № 1366 района Некрасовка. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Команды 1–11 классов прошли историческую игру. Отдельной командой выступали учителя нашей школы.
Огромное спасибо ребятам 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 8 «А», 9 «Б» и 10 «А» классов в подготовке и проведении различных мероприятий. Также мы благодарим всех учащихся и работников школы за активное участие, проявленный интерес и помощь, — отметили в школе.
Фестиваль продолжится в следующем учебном году. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Школьникам рассказали о молодежной палате района Некрасовка В школе на Липчанской поговорили про научные разработки в области здравоохранения В школе на Липчанского прошел день открытых дверей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание33
«Газпром» испугался за свои активы на Украине152
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Черноморский флот бессилен против ВМС США591
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»56
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение