В школе на 1-й Вольской завершился исторический марафон

Историко-культурный фестиваль завершился в школе № 1366 района Некрасовка. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Команды 1–11 классов прошли историческую игру. Отдельной командой выступали учителя нашей школы.

Огромное спасибо ребятам 5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 8 «А», 9 «Б» и 10 «А» классов в подготовке и проведении различных мероприятий. Также мы благодарим всех учащихся и работников школы за активное участие, проявленный интерес и помощь, — отметили в школе.

Фестиваль продолжится в следующем учебном году. (вт)