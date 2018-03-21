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О вреде пьянства поговорили со студентами вуза на Прянишникова
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О вреде пьянства поговорили со студентами вуза на Прянишникова 

Управа района Тимирязевский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В Высшей школе печати и медиаиндустрии на улице Прянишникова провели семинары, направленные на профилактику зависимого поведения и пропаганду здорового образа жизни. Со студентами встретились сотрудники специального отдела профилактики Московского научно-практического центра наркологии. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— О наркозависимости и вреде алкоголя студентам рассказали врач психиатр-нарколог Антон Алексеенко и медицинская сестра Екатерина Горбылева, — поделился представитель вуза.
Адрес Высшей школы печати и медиаиндустрии: ул. Прянишникова, 2а. (мю)
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