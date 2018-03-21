О вреде пьянства поговорили со студентами вуза на Прянишникова

В Высшей школе печати и медиаиндустрии на улице Прянишникова провели семинары, направленные на профилактику зависимого поведения и пропаганду здорового образа жизни. Со студентами встретились сотрудники специального отдела профилактики Московского научно-практического центра наркологии. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— О наркозависимости и вреде алкоголя студентам рассказали врач психиатр-нарколог Антон Алексеенко и медицинская сестра Екатерина Горбылева, — поделился представитель вуза.

Адрес Высшей школы печати и медиаиндустрии: ул. Прянишникова, 2а. (мю)