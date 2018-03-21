Конкурс «ФотУС» организуют в Киевском

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Педагогический состав школы №1391 поселения Киевский организует конкурс «ФотУС». Информацию об этом 20 марта сообщили в образовательном учреждении.

— Это мероприятие пройдет в рамках межрайонного фестиваля ученического самоуправления «ОблакУС». Основная цель конкурса — помочь ребятам развить свои творческие способности. На суд жюри они представят фотоальбомы. В них должны быть снимки, связанные с деятельностью ученического самоуправления, — прокомментировали сотрудники школы №1391 поселения Киевский.

Они добавили, что в конкурсе поучаствует команда из старших классов. В ее состав войдут как девочки, так и мальчики. Всего в ученическом совете школы состоит порядка 25 человек.