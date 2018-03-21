Ещё
Конкурс «ФотУС» организуют в Киевском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс «ФотУС» организуют в Киевском 

Префектура ТиНАО города Москвы 38 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Педагогический состав школы №1391 поселения Киевский организует конкурс «ФотУС». Информацию об этом 20 марта сообщили в образовательном учреждении.
— Это мероприятие пройдет в рамках межрайонного фестиваля ученического самоуправления «ОблакУС». Основная цель конкурса — помочь ребятам развить свои творческие способности. На суд жюри они представят фотоальбомы. В них должны быть снимки, связанные с деятельностью ученического самоуправления, — прокомментировали сотрудники школы №1391 поселения Киевский.
Они добавили, что в конкурсе поучаствует команда из старших классов. В ее состав войдут как девочки, так и мальчики. Всего в ученическом совете школы состоит порядка 25 человек.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Ученики Новофедоровской детской музыкальной школы поучаствуют в конкурсе по сольфеджио Юный артист из Вороновского выступит на музыкальном конкурсе Жителей Десеновского пригласили принять участие в Книжкиной неделе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него215
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором268
Назван возможный преемник Лаврова81
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ17
США пригрозили привлечь РФ к ответственности72
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение