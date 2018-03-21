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Чемпионат по армрестлингу пройдет Гуманитарном университете
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Чемпионат по армрестлингу пройдет Гуманитарном университете 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 36 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Студенты Российского Государственного гуманитарного университета посоревнуются в борьбе на руках на XI Чемпионате РГГУ по армрестлингу. Состязания пройдут 27 марта.
— В этом году мы решили включить армрестлинг в круг дисциплин, в которых студенты будут соревноваться. Это было желание самих молодых людей. Армрестлинг пользуется большой популярностью у студентов. Больше всего поражает то, какой ажиотаж вызывает этот вид спорта у девушек. Запись на соревнование еще не завершилась, но могу сказать, что большая часть желающих — дамы, — поделился Ираклий Болквадзе, проректор по социальной и воспитательной работе со студентами.
Желающие смогут поучаствовать в четырех весовых категориях: до 70 килограммов, до 80 килограммов, свыше 80 килограммов и в одной весовой категории для девушек.
Чемпионат по армрестлингу пройдет в рамках III Фестиваля спорта высшего учебного заведения. Подготовкой и организацией мероприятия занимаются Управление по работе со студентами и педагоги кафедры физической подготовки.
Спортивное событие пройдет по адресу: улица Чаянова, дом 15.
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