Чемпионат по армрестлингу пройдет Гуманитарном университете

Студенты Российского Государственного гуманитарного университета посоревнуются в борьбе на руках на XI Чемпионате РГГУ по армрестлингу. Состязания пройдут 27 марта.

— В этом году мы решили включить армрестлинг в круг дисциплин, в которых студенты будут соревноваться. Это было желание самих молодых людей. Армрестлинг пользуется большой популярностью у студентов. Больше всего поражает то, какой ажиотаж вызывает этот вид спорта у девушек. Запись на соревнование еще не завершилась, но могу сказать, что большая часть желающих — дамы, — поделился Ираклий Болквадзе, проректор по социальной и воспитательной работе со студентами.

Желающие смогут поучаствовать в четырех весовых категориях: до 70 килограммов, до 80 килограммов, свыше 80 килограммов и в одной весовой категории для девушек.

Чемпионат по армрестлингу пройдет в рамках III Фестиваля спорта высшего учебного заведения. Подготовкой и организацией мероприятия занимаются Управление по работе со студентами и педагоги кафедры физической подготовки.

Спортивное событие пройдет по адресу: улица Чаянова, дом 15.