Первая встреча выпускников школы приемных родителей пройдет в Красносельском районе

Встреча выпускников школы приемных родителей на тему «Первые шаги» состоится 24 марта. Мероприятие организуют в Центре поддержки семьи и детства «Красносельский».

— Нам важно оказывать помощь выпускникам на всех этапах. Первостепенно необходимо провести консультацию по юридическим вопросам, поэтому на встрече будут присутствовать специалисты в этой сфере. Главными целями мероприятия являются общение и оказание поддержки семьям, которые взяли приемного ребенка или намереваются это сделать, — уточнила заведующая отделением социальной реабилитации детей-инвалидов Ирина Силанян.

Она добавила, что школу приемных родителей организовали на базе Центра в 2017 году. В прошлом году выпускниками учебного заведения стали более 30 человек. На сегодняшний день в учреждении проходят обучение порядка десяти человек. В завершение им выдадут дипломы.