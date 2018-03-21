Школьники Некрасовки стали участниками экологической акции «Вода и Здоровье»

Учащиеся школы № 2051 района Некрасовка и участники детского экологического движения «Радуга» активно включились во Всероссийскую экологическую акцию «Вода и Здоровье», которая продлится до сентября 2018 года, присоединившись к движению «Сделаем вместе».

— Своим участием в акции мы демонстрируем наше ответственное отношение к водным ресурсам, как к источнику здоровья и жизни на Земле, повышаем сами и пропагандируем экологическую грамотность общества, — отметили школьники.

Отметим, что школа уже три года участвует в проекте «Вода России» и имеет благодарственное письмо от директора ФГБУ «Информационно— аналитического центра развития водохозяйственного комплекса». (вт)