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Школьники Некрасовки стали участниками экологической акции «Вода и Здоровье»
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Школьники Некрасовки стали участниками экологической акции «Вода и Здоровье» 

Управа района Некрасовка 40 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
Учащиеся школы № 2051 района Некрасовка и участники детского экологического движения «Радуга» активно включились во Всероссийскую экологическую акцию «Вода и Здоровье», которая продлится до сентября 2018 года, присоединившись к движению «Сделаем вместе».
— Своим участием в акции мы демонстрируем наше ответственное отношение к водным ресурсам, как к источнику здоровья и жизни на Земле, повышаем сами и пропагандируем экологическую грамотность общества, — отметили школьники.
Отметим, что школа уже три года участвует в проекте «Вода России» и имеет благодарственное письмо от директора ФГБУ «Информационно— аналитического центра развития водохозяйственного комплекса». (вт)
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