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В зюзинской школе провели занятие, посвященное празднику Благовещения
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В зюзинской школе провели занятие, посвященное празднику Благовещения 

Каховка 59 минут назад
Фото: Каховка
В школе № 554 преподаватель воскресной школы храма святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине провел урок у первоклассников.
19 марта по приглашению учителя начальной школы № 554 общественный методист по взаимодействию с общеобразовательными школами храма святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине и преподаватель воскресной школы провели с учениками первого класса внеклассное занятие по теме «Благовещение».
В начале занятий школьникам рассказали о светлом празднике Благовещенье, о его истории, о традициях. Раньше в деревнях в преддверии праздника разжигали костры и водили вокруг них хороводы, пели веснянки, выпекали из теста фигурки птиц.
Во второй части занятий провели мастер-класс по изготовлению птичек из цветной бумаги.
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