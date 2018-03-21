В зюзинской школе провели занятие, посвященное празднику Благовещения

В школе № 554 преподаватель воскресной школы храма святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине провел урок у первоклассников.

19 марта по приглашению учителя начальной школы № 554 общественный методист по взаимодействию с общеобразовательными школами храма святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Зюзине и преподаватель воскресной школы провели с учениками первого класса внеклассное занятие по теме «Благовещение».

В начале занятий школьникам рассказали о светлом празднике Благовещенье, о его истории, о традициях. Раньше в деревнях в преддверии праздника разжигали костры и водили вокруг них хороводы, пели веснянки, выпекали из теста фигурки птиц.

Во второй части занятий провели мастер-класс по изготовлению птичек из цветной бумаги.