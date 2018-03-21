День открытых дверей пройдет в ДШИ имени М. А. Балакирева

Детская школа искусств представит свои образовательные программы для всех желающих в рамках Дня открытых дверей.

— Желающих поступить на бюджетное отделение мы ждем с 10.00 до 16.00, — сообщила пресс-секретарь ДШИ имени М. А. Балакирева Екатерина Ремизова. — Помимо консультаций с педагогами, гости увидят выступления инструментальных, хоровых, фольклорных, хореографических коллективов, а также сольные выступления учащихся школы.

Свои достижения и возможности педагоги и воспитанники ДШИ имени М. А. Балакирева представят 25 марта по адресу: улица Ферганская, дом 23. Консультации будут проходить в фойе школы с 11.00 до 15.00. Вход свободный.