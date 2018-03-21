Ещё
День открытых дверей пройдет в ДШИ имени М. А. Балакирева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День открытых дверей пройдет в ДШИ имени М. А. Балакирева 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Детская школа искусств представит свои образовательные программы для всех желающих в рамках Дня открытых дверей.
— Желающих поступить на бюджетное отделение мы ждем с 10.00 до 16.00, — сообщила пресс-секретарь ДШИ имени М. А. Балакирева Екатерина Ремизова. — Помимо консультаций с педагогами, гости увидят выступления инструментальных, хоровых, фольклорных, хореографических коллективов, а также сольные выступления учащихся школы.
Свои достижения и возможности педагоги и воспитанники ДШИ имени М. А. Балакирева представят 25 марта по адресу: улица Ферганская, дом 23. Консультации будут проходить в фойе школы с 11.00 до 15.00. Вход свободный.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Юные спортсмены из Рязанского района выступят на всероссийских соревнованиях по бадминтону Третье место открытого турнира заняли гимнастки из Текстильщиков Начинающие артисты выступят в Капотне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него219
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором273
Назван возможный преемник Лаврова83
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ18
США пригрозили привлечь РФ к ответственности76
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение