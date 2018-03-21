Школа игры на фортепиано откроется вблизи Марьиной Рощи

Школа фортепиано под названием «Yellow piano» заработает неподалеку от Марьиной Рощи. Мероприятие, посвященное открытию школы, состоится 23 марта в пространстве «Аудитория», расположенном на территории «Хлебозавода № 9» на Новодмитровской.

«Гости узнают об истории школы, послушают живую музыку и насладятся угощениями. Помимо этого, в рамках мероприятия среди присутствующих состоится розыгрыш сертификатов на обучение», — сообщил один из организаторов мероприятия.

Всех желающих ждут в 20.00. Напомним, пространство «Аудитория» находится по адресу: ул. Новодмитровская, 1, стр. 30. Вход свободный. (ак)