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Школа игры на фортепиано откроется вблизи Марьиной Рощи
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Школа игры на фортепиано откроется вблизи Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Школа фортепиано под названием «Yellow piano» заработает неподалеку от Марьиной Рощи. Мероприятие, посвященное открытию школы, состоится 23 марта в пространстве «Аудитория», расположенном на территории «Хлебозавода № 9» на Новодмитровской.
«Гости узнают об истории школы, послушают живую музыку и насладятся угощениями. Помимо этого, в рамках мероприятия среди присутствующих состоится розыгрыш сертификатов на обучение», — сообщил один из организаторов мероприятия.
Всех желающих ждут в 20.00. Напомним, пространство «Аудитория» находится по адресу: ул. Новодмитровская, 1, стр. 30. Вход свободный. (ак)
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