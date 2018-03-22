Все школы Липецка закроют на карантин по гриппу и ОРВИ

С 23 марта во всех школах Липецка приостановят учебный процесс, сообщила пресс-служба мэрии. В городе эпидемические пороги превышены в 1,4 раза, среди детей 7-14 лет — в 1,5 раза. Ежедневно регистрируется более 20 новых лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Как рассказал председатель департамента образования Александр Мочалов , примерно в половине школ города начинающийся 23 марта карантин выпадает на период весенних каникул, их график будет пересмотрен. Если ситуация стабилизируется, занятия в липецких школах возобновятся 2 апреля.