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Все школы Липецка закроют на карантин по гриппу и ОРВИ
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Все школы Липецка закроют на карантин по гриппу и ОРВИ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 23 марта во всех школах Липецка приостановят учебный процесс, сообщила пресс-служба мэрии.
В городе эпидемические пороги превышены в 1,4 раза, среди детей 7-14 лет — в 1,5 раза. Ежедневно регистрируется более 20 новых лабораторно подтвержденных случаев гриппа.
Как рассказал председатель департамента образования Александр Мочалов, примерно в половине школ города начинающийся 23 марта карантин выпадает на период весенних каникул, их график будет пересмотрен.
Если ситуация стабилизируется, занятия в липецких школах возобновятся 2 апреля.
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