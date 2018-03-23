Из-за карантина в Липецке отменили некоторые культурные мероприятия

Из-за карантина в Липецке запретили проведение мероприятиях с участием школьников, сообщили в департаменте культуры и туризма администрации города.

Так, в Липецком Доме музыки переносят на более поздние сроки Всероссийскую неделю музыки для детей и юношества, а в библиотеках — Неделю детской и юношеской книги.

Однако концерт в рамках проекта «С оркестром играют дети» с участием учащихся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 23 марта в 18.30 состоится.

Напомним, с 23 марта во всех учебных заведениях города приостановлен учебный процесс. Так, за прошедшую неделю, с 12 по 18 марта, в Липецке зафиксировали 5 373 случая заражения ОРВИ и 48 случаев гриппа, а с 19 по 21 число заболело больше 3 тыс. липчан, у 143 человек диагностировали грипп.