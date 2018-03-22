«Инженер-сапёры» из Измайлова стали призёрами конкурса «Знатоки военной истории России»

Команда Измайловской школы №1508 вошла в пятёрку призёров крупного городского конкурса, в котором также приняли участие не только команды московских, но и подмосковных школ и колледжей.

Старшеклассники школы №1508 на прошлой неделе приняли участие в финальной игре конкурса «Знатоки военной истории России », которая состоялась в Центральном музее Вооруженных сил РФ . На финальном этапе конкурсантам предстояло пройти несколько испытаний. Самым сложным было, изучив фрагмент исторического источника, найти группу предметов в экспозиции музея и подготовить экскурсию. Они должны были также продемонстрировать знания по истории, географии и литературе, хорошо владеть темами, связанными со знамёнами прославленных воинских частей, медалями Российской империи, образцами исторического оружия. Команда «Инженер-сапёры» продемонстрировала в итоге высокий интеллектуальный уровень и вошла в число призёров.

Стоит отметить, что в заочном этапе конкурса приняли участие 182 команды из 123 разных образовательных учреждений и только 10 школьных команд и столько же команд колледжей стали его финалистами.