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«Инженер-сапёры» из Измайлова стали призёрами конкурса «Знатоки военной истории России»
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«Инженер-сапёры» из Измайлова стали призёрами конкурса «Знатоки военной истории России» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Команда Измайловской школы №1508 вошла в пятёрку призёров крупного городского конкурса, в котором также приняли участие не только команды московских, но и подмосковных школ и колледжей.
Старшеклассники школы №1508 на прошлой неделе приняли участие в финальной игре конкурса «Знатоки военной истории России », которая состоялась в Центральном музее Вооруженных сил РФ. На финальном этапе конкурсантам предстояло пройти несколько испытаний. Самым сложным было, изучив фрагмент исторического источника, найти группу предметов в экспозиции музея и подготовить экскурсию. Они должны были также продемонстрировать знания по истории, географии и литературе, хорошо владеть темами, связанными со знамёнами прославленных воинских частей, медалями Российской империи, образцами исторического оружия. Команда «Инженер-сапёры» продемонстрировала в итоге высокий интеллектуальный уровень и вошла в число призёров.
Стоит отметить, что в заочном этапе конкурса приняли участие 182 команды из 123 разных образовательных учреждений и только 10 школьных команд и столько же команд колледжей стали его финалистами.
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