Диагноз подтвердился. Врачи подтвердили диагноз «туберкулёз» у одного из студентов воронежского вуза, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 21 марта. Студент педагогического университета является гражданином другой страны. Пока официальных данных о том, что ещё двоих студентов госпитализировали с подозрением на туберкулёз, нет. Сотрудники Роспотребадзора напомнили жителям региона о необходимости ежегодно проходить флюорографическое обследование. Студент педагогического университета уже написал заявление на академический отпуск, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в вузе. Однако там пока отрицают тот факт, что туберкулёз — диагноз подтверждённый. Ранее журналистам «Вести-Воронеж» сообщали о троих заболевших туберкулёзом, учащихся в разных вузах. Информация уточняется. Надежда Абросимова, Екатерина Трещикова
Фото — Надежда Абросимова