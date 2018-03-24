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В России снизилась заболеваемость туберкулезом
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В России снизилась заболеваемость туберкулезом 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Столица Нижний
Так, в 2017 г. показатель заболеваемости данной инфекцией составил 48,1 на 100 тыс. населения (в 2016 г. — 53,2, в 2015 г. — 57,39, в 2014 г. — 58,97). Эти данные приводит Роспотребнадзор накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом.
Однако, сейчас выросла заболеваемость лекарственноустойчивыми формами туберкулеза и туберкулезом, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией в ряде регионов страны, увеличился показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза среди детского населения, отмечает ведомство.
В мире туберкулезом ежегодно заболевает более 10 миллионов человек, из них более одного миллиона — дети.
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