В Роспотребнадзоре отметили снижение уровня заболеваемости туберкулезом в РФ

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В последние годы в РФ отмечается снижение показателя заболеваемости туберкулезом. Так, в 2017 г. показатель заболеваемости данной инфекцией составил 48,1 на 100 тыс. населения (в 2016 г. — 53,2, в 2015 г. — 57,39, в 2014 г. — 58,97). Однако, в настоящее время выросла заболеваемость лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза и туберкулезом, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией в ряде регионов страны, увеличился показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза среди детского населения», — рассказали в пресс-службе.

Роспотребнадзоре напомнили, что 24 марта во всем мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом для привлечения внимания общественности к проблеме борьбы с этим заболеванием.

«Основными целевыми группами для проведения мероприятий являются медицинские работники, учащиеся и их родители, преподаватели образовательных учреждений, а также жители труднодоступных районов субъектов РФ и уязвимые слои населения. Все эти группы должны быть охвачены нашим вниманием», — подчеркнули в ведомстве.