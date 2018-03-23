Студенты университета Обручевского района станут волонтерами

На зимней универсиаде 2019 года в Красноярске представители РУДН станут самыми нужными участниками процесса.

РУДН и дирекция универсиады подписали соглашение о сотрудничестве — привлечение волонтеров из числа студентов и работников университета, открытие студенческого штаба универсиады на территории РУДН и другие мероприятия. «Более пяти тысяч волонтеров, не менее 50 иностранных делегаций. Надеемся на иностранных волонтеров РУДН. Главные критерии — знание русского языка и любого иностранного (английский, французский, испанский), любовь к спорту и, как преимущество, причастность к штабу универсиады внутри университета», — отметил замдиректора дирекции универсиады Константин Гуреев.