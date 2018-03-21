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Неделя истории и обществознания завершилась в одной из школ Лосинки
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Неделя истории и обществознания завершилась в одной из школ Лосинки 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В школе №1381 Лосиноостровского района завершилась неделя истории и обществознания.
Программа была организована с целью повышения профессиональной компетентности учителей, а также для развития познавательной и творческой активности обучающихся.
Как рассказали в администрации школы, в рамках Недели было проведено восемь открытых уроков и десять открытых занятий, десять внеклассных мероприятий и четыре конкурса — всего 33 мероприятия. Одни из них несли интересные сведения из истории разных эпох, другие погружали в правовые аспекты нашей жизни, а третьи заставляли обучающихся проявить свою эрудицию. (ск)
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