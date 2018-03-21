Неделя истории и обществознания завершилась в одной из школ Лосинки

В школе №1381 Лосиноостровского района завершилась неделя истории и обществознания.

Программа была организована с целью повышения профессиональной компетентности учителей, а также для развития познавательной и творческой активности обучающихся.

Как рассказали в администрации школы, в рамках Недели было проведено восемь открытых уроков и десять открытых занятий, десять внеклассных мероприятий и четыре конкурса — всего 33 мероприятия. Одни из них несли интересные сведения из истории разных эпох, другие погружали в правовые аспекты нашей жизни, а третьи заставляли обучающихся проявить свою эрудицию. (ск)