Проекты детей из девяти регионов победили в конкурсе Российского движения школьников

КРАСНОДАР , 21 марта. / ТАСС /. Проекты школьников из Москвы Тувы , Кузбасса и еще шести регионов РФ признали лучшими на конкурсе Российского движения школьников, финал которого прошел во Всероссийском детском центре «Орленок». Об этом сообщил в среду ТАСС куратор конкурса Андрей Толкачев.

"На финал конкурса в «Орленке» собрались ребята-авторы 100 проектов, которые они реализовали и будут реализовывать в своих школах. В течение трех недель они были в центре, получали новый опыт и общались, обмениваясь идеями. Победителями признаны десять работ: два проекта представили школьники Москвы, остальные ребята — из разных регионов России", — рассказал он.

По данным собеседника агентства, кроме столичных школьников в число победителей вошли команды из Ленинградской, Челябинской, Волгоградской, Кемеровской, Мурманской областей, республик Тыва и Башкортостан Ханты-Мансийского автономного округа . Они получили по 400 тыс. рублей на приобретение необходимого для детской организации оборудования.

Одним из лучших проектов стала программа «Доброделы» школьников из волгоградского города Жирновск , главная цель которой — дать подросткам возможность поучаствовать в решении реальных проблем города. Участвуя в ней, живущие в городе дети делали добрые дела: например, помогли обустроить три детские площади и украсили один из дворов граффити.

Ученики московской школы №2094, также вошедшие в число победителей, организовали в районе Измайлово благотворительную масленичную ярмарку с конкурсами и продажей поделок, которые изготовили школьники, их родители и учителя. Проект «Уютная школа» населенного пункта Высокий Мурманской области предполагает преображение школьных пространств, благодаря чему уже оформили в морском стиле один из холлов. Деньги на реализацию проекта дети получают, сдавая макулатуру, оформлять помещения им помогают учителя.

Толкачев добавил, что еще 30 проектов вошли в число призеров, эти команды получили по 100 тыс. рублей. В «Орленок» на смену РДШ приехали около 500 подростков — авторы 100 проектов из 83 регионов страны. Всего же на конкурс подали более 3,2 тыс. заявок.