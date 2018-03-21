Ещё
Проекты детей из девяти регионов победили в конкурсе Российского движения школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проекты детей из девяти регионов победили в конкурсе Российского движения школьников 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Проекты школьников из Москвы, Тувы, Кузбасса и еще шести регионов РФ признали лучшими на конкурсе Российского движения школьников, финал которого прошел во Всероссийском детском центре «Орленок». Об этом сообщил в среду ТАСС куратор конкурса Андрей Толкачев.
"На финал конкурса в «Орленке» собрались ребята-авторы 100 проектов, которые они реализовали и будут реализовывать в своих школах. В течение трех недель они были в центре, получали новый опыт и общались, обмениваясь идеями. Победителями признаны десять работ: два проекта представили школьники Москвы, остальные ребята — из разных регионов России", — рассказал он.
По данным собеседника агентства, кроме столичных школьников в число победителей вошли команды из Ленинградской, Челябинской, Волгоградской, Кемеровской, Мурманской областей, республик Тыва и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа. Они получили по 400 тыс. рублей на приобретение необходимого для детской организации оборудования.
Одним из лучших проектов стала программа «Доброделы» школьников из волгоградского города Жирновск, главная цель которой — дать подросткам возможность поучаствовать в решении реальных проблем города. Участвуя в ней, живущие в городе дети делали добрые дела: например, помогли обустроить три детские площади и украсили один из дворов граффити.
Ученики московской школы №2094, также вошедшие в число победителей, организовали в районе Измайлово благотворительную масленичную ярмарку с конкурсами и продажей поделок, которые изготовили школьники, их родители и учителя. Проект «Уютная школа» населенного пункта Высокий Мурманской области предполагает преображение школьных пространств, благодаря чему уже оформили в морском стиле один из холлов. Деньги на реализацию проекта дети получают, сдавая макулатуру, оформлять помещения им помогают учителя.
Толкачев добавил, что еще 30 проектов вошли в число призеров, эти команды получили по 100 тыс. рублей. В «Орленок» на смену РДШ приехали около 500 подростков — авторы 100 проектов из 83 регионов страны. Всего же на конкурс подали более 3,2 тыс. заявок.
ТАСС: последние новости
Минобрнауки не планирует отказываться от системы ЕГЭ Васильева не считает новый список обязательной литературы в школе слишком большим Минобрнауки не планирует отказываться от школьных психологов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него219
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором273
Назван возможный преемник Лаврова83
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ18
США пригрозили привлечь РФ к ответственности76
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение