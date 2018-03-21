В Калужской области зарегистрировано 82 случая свиного и гонконгского гриппа 

С начала эпидемического сезона в Калужской области были лабораторно подтверждены 82 случая свиного и гонконгского гриппа. Вирус гриппа А (Н1N1-swine) был выявлен у 55 жителей Калужской области, гриппа А (Н3N2) — у 28 человек. Помимо этого были зарегистрированы десять случаев гриппа А и четыре — гриппа В. По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано девять случаев гриппа. Пять из них — в Калуге. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом снизилась почти в два раза. Заболеваемость ОРВИ, напротив, выросла на 11%. Рост обеспечило взрослое население. В этой возрастной группе заболеваемость выросла на 34,4%. Эпидпорог сейчас превышен на 13,2%. В Калуге, где за неделю было зарегистрировано шесть тысяч случаев ОРВИ, превышение эпидпорога составило 45%. Наиболее значительное превышение эпидпорога отмечается у детей. Образовательная деятельность была приостановлена в 17 классах восьми школ. На карантин также были закрыты два класса школы №2 поселка Товарково Дзержинского района, три класса в одной из школ Кировского района и один класс сельской школы в Жуковском районе.