Детский омбудсмен заявила о нарушениях в школе, где девочка стреляла по ученикам 

Специальная комиссия обнаружила множественные нарушения в системе профилактики в курганской школе, где девочка стреляла из пневматики по одноклассникам. Об этом сегодня рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, ее слова привел «Интерфакс»
Городскую школу Щадринска курганской области, где накануне произошел инцидент со стрельбой, посетила детский омбудсмен Анна Кузнецова. В ходе проверки были выявлены грубейшие нарушения в системе профилактики.
К сожалению, был выявлен целый перечень нарушений. Эти нарушения, как и те, которые нам удалось за это время обсудить, были представлены и обсуждаемы сегодня на совещании со всеми субъектами системы профилактики, представителями силовых ведомств. В первую очередь, это низкий охват психологической помощью
— Анна Кузнецова.
Она отметила отсутствие превентивных мер психологической помощи учащимся и низкую квалификацию кадров.
Относительно нашей ситуации — девочки, — к сожалению, никто не услышал вовремя тот крик о помощи, который был. Сегодня расследуется уже преступление, но вначале это был конфликт, который дошел до крайней степени. Ни школа, ни специалисты, вся система профилактики оказалась глуха к тому, что происходило. Вдвойне тревожит, что ситуация повторяется
— подчеркнула детский омбудсмен.
Омбудсмен настаивает на создании специальной программы обучения школьных психологов и подготовки профильных кадров.
Накануне, 13‐летняя учащаяся школы № 15 в Шадринске расстреляла одноклассников.