Детский омбудсмен заявила о нарушениях в школе, где девочка стреляла по ученикам

Специальная комиссия обнаружила множественные нарушения в системе профилактики в курганской школе, где девочка стреляла из пневматики по одноклассникам. Об этом сегодня рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова , ее слова привел «Интерфакс»

Городскую школу Щадринска курганской области, где накануне произошел инцидент со стрельбой, посетила детский омбудсмен Анна Кузнецова. В ходе проверки были выявлены грубейшие нарушения в системе профилактики.

К сожалению, был выявлен целый перечень нарушений. Эти нарушения, как и те, которые нам удалось за это время обсудить, были представлены и обсуждаемы сегодня на совещании со всеми субъектами системы профилактики, представителями силовых ведомств. В первую очередь, это низкий охват психологической помощью

— Анна Кузнецова.

Она отметила отсутствие превентивных мер психологической помощи учащимся и низкую квалификацию кадров.

Относительно нашей ситуации — девочки, — к сожалению, никто не услышал вовремя тот крик о помощи, который был. Сегодня расследуется уже преступление, но вначале это был конфликт, который дошел до крайней степени. Ни школа, ни специалисты, вся система профилактики оказалась глуха к тому, что происходило. Вдвойне тревожит, что ситуация повторяется

— подчеркнула детский омбудсмен.

Омбудсмен настаивает на создании специальной программы обучения школьных психологов и подготовки профильных кадров.