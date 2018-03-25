Зарплаты учителям хотят повысить в полтора раза

Минобрнауки, ссылаясь на предварительные данные Росстата , утверждает, что в 2017 году правительству удалось довести зарплаты научных работников и преподавателей вузов до уровня, предусмотренного майскими указами президента.

Теперь в рамках «дальнейшего повышения социального статуса российского учителя» министерство хочет выйти с инициативой постепенного повышения уровня зарплаты педагогов до 150% от средней по региону. Такой подход «повлечет» и увеличение уровня заработной платы педагогам дошкольного и дополнительного образования, полагают в ведомстве.

Ведомство приводит расчеты для двух вариантов повышения зарплат учителям. Первый предусматривает ежегодное повышения зарплат на 10%, в результате они должны к 2024 году вырасти до 160% от средней по региону. Согласно этому варианту средняя зарплата учителей должна вырасти с 37,8 тыс. руб. в 2018 году до 76,5 тыс. руб. в 2024 году.

Второй вариант предполагает повышение зарплат до 150% от средней по региону, или почти до 59 тыс. руб., уже в следующем году.

Источник в аппарате правительства намекнул, что тема новых ориентиров по зарплатам бюджетников может быть затронута в новых майских указах. Конкретные цифры пока являются предметом обсуждения, отметил он.