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Кадеты из Отрадного побывали на церемонии передачи на хранение знамен императорских кадетских корпусов
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Кадеты из Отрадного побывали на церемонии передачи на хранение знамен императорских кадетских корпусов 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
В минувший вторник вице-сержанты кадетских классов школы № 950 приняли участие в церемонии передачи на хранение знамен императорских кадетских корпусов, возвращенных в Россию с чужбины. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Церемония прошла в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. В составе участников были представители руководства кадетского движения России и зарубежья, представители РПЦ, сотрудники Министерства образования и науки, кадеты кадетских корпусов и классов, в том числе, наши учащиеся, — рассказали в администрации школы.
Отметим, что в рамках мероприятия также состоялся премьерный показ фильма Александры Русаковой «У нас есть Россия», посвященного вкладу зарубежных кадет в развитие и становление российских кадетских корпусов, жизни кадетских объединений за рубежом, а также связям между кадетами изгнания и кадетами современной России. (ип)
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