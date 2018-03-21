Кадеты из Отрадного побывали на церемонии передачи на хранение знамен императорских кадетских корпусов

В минувший вторник вице-сержанты кадетских классов школы № 950 приняли участие в церемонии передачи на хранение знамен императорских кадетских корпусов, возвращенных в Россию с чужбины. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

Отметим, что в рамках мероприятия также состоялся премьерный показ фильма Александры Русаковой «У нас есть Россия», посвященного вкладу зарубежных кадет в развитие и становление российских кадетских корпусов, жизни кадетских объединений за рубежом, а также связям между кадетами изгнания и кадетами современной России. (ип)