Стрелявшая по курганским ученикам школы девочка была вменяемой

Несколько лет назад Наталья ‐ девочка, которая 21 марта открыла огонь из травматического пистолета по ученикам курганской школы № 15 ‐ проходила медико‐психологическое обследование и была признана вменяемой. Об этом сообщил Telegram‐канал Hue.

Отмечается, что ученица восьмого класса Наталья пару лет назад не вызвала подозрений у врачей насчет своего психического состояния. У девочки не было никаких отклонений.

Однако вскоре снова придется пройти уже более серьезную экспертизу, ведь к делу подключился Следственный комитет . Скорее всего, таких проверок будет несколько.

Также выяснилось, что Наталья стреляла не по одноклассникам, а по ученикам седьмого класса. В школе полагают, что случившееся — результат однодневной ссоры, а не затянувшего конфликта.

13-летняя

Наталья расстреляла школьников из оружия, которое ей подарил отец. С девочкой были еще две школьницы, сказала ее одноклассница. Школьница уверена, что на нее оказали дурное влияние подруги.