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Стрелявшая по курганским ученикам школы девочка была вменяемой
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Стрелявшая по курганским ученикам школы девочка была вменяемой 

360tv.ru 2 часа назад
Несколько лет назад Наталья ‐ девочка, которая 21 марта открыла огонь из травматического пистолета по ученикам курганской школы № 15 ‐ проходила медико‐психологическое обследование и была признана вменяемой. Об этом сообщил Telegram‐канал Hue.
Отмечается, что ученица восьмого класса Наталья пару лет назад не вызвала подозрений у врачей насчет своего психического состояния. У девочки не было никаких отклонений.
Однако вскоре снова придется пройти уже более серьезную экспертизу, ведь к делу подключился Следственный комитет. Скорее всего, таких проверок будет несколько.
Также выяснилось, что Наталья стреляла не по одноклассникам, а по ученикам седьмого класса. В школе полагают, что случившееся — результат однодневной ссоры, а не затянувшего конфликта.
13-летняя
Наталья расстреляла школьников из оружия, которое ей подарил отец. С девочкой были еще две школьницы, сказала ее одноклассница. Школьница уверена, что на нее оказали дурное влияние подруги.
После стрельбы в школе № 15 города Шадринска прокуратура и Следственный комитет начали проверку. По результатам этих мероприятий правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц.
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