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Беглый питбуль ворвался в школу и покусал младшеклассников
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Беглый питбуль ворвался в школу и покусал младшеклассников 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, питбуль пробрался на школьный двор и покусал семерых младшеклассников. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.
Собака появилась перед учебным заведением, когда ученики играли во дворе. Сотрудники школы решили увести детей в помещение, но питбуль последовал за ними. Напуганные младшеклассники стали с криками убегать, а раззадоренный шумом и суетой пес прыгал среди них и покусывал за ноги, пока его не увел один из учителей.
В результате семь школьников получили царапины и легкие укусы. Ни одному из них не понадобилась медицинская помощь. По мнению специалистов из службы по контролю за животными, собака не проявляла агрессию, а ее поведение объясняется гиперактивностью. В противном случае травмы могли оказаться серьезнее.
Сотрудники школы связались с хозяином питбуля по телефону, который был указан на ошейнике. Как выяснилось, пес по кличке Бро сбежал от него за несколько часов до инцидента. Теперь собаке придется провести десять дней в карантинном изоляторе.
В 2017 году сообщалось, что в Калифорнии младшеклассники оказались на несколько часов заперты в школе после того, как во двор учебного заведения забрел черный медведь. Сотрудники школы пытались отпугнуть зверя, но ничего не добились. Позднее выяснилось, что перед школой медведь посетил соседнюю автозаправочную станцию и сувенирный магазин.
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