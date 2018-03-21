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25 марта в Российском государственном геологоразведочном университете пройдет день открытых дверей
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25 марта в Российском государственном геологоразведочном университете пройдет день открытых дверей 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
На День открытых дверей в МГРИ-РГГРУ имени Серго Орджоникидзе приглашены потенциальные абитуриенты и их родители. Они не только смогут познакомиться с университетом, но и поучаствовать в научных экспериментах.
Для главного геологоразведочного вуза России День открытых дверей является традиционным. Гости университета смогут посетить его лаборатории и кафедры, пройти по геологическому маршруту, увидеть и потрогать руками образцы уникальной коллекции минералов, собранные в Минералогическом музее. Посетителей будут встречать ответственный секретарь приемной комиссии Михаил Якунин и ее члены, а также представители профессорско-преподавательского состава по каждой из учебных программ.
Все желающие смогут получить персональную консультацию, а также задать любые вопросы о поступлении и обучении преподавателям и студентам. В лабораториях пройдет серия опытов в области занимательной физики, связанных с необычными физическими явлениями. Ребята и их родители смогут лучше узнать историю МГА-МГРИ-РГГРУ. В рамках Дня открытых дверей гости главного геологоразведочного вуза страны смогут узнать о всех геологических специальностях, на которые можно поступить и профессиях, которым стоит обучиться, а также о возможностях получения дополнительного образования и трудоустройства.
Двери в МГРИ-РГГРУ откроются 25 марта в 11:00 часов по адресу: Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 23.
Телефон для справок: +7 495 433-55-77.
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