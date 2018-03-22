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День птиц в Самаре отметят установкой скворечников
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День птиц в Самаре отметят установкой скворечников 

ТРК Губерния 3 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В эту пятницу, 23 марта, все желающие смогут принять участие в праздновании Дня птиц. Будут установлены скворечники, которые сделали ребята из школ и учреждений дополнительного образования г. о. Самара. Старт мероприятия в 13:30. Праздник будет проходить в парке Дружбы, «Воронежские озера», 50-летия Октября, городском парке культуры и отдыха «Молодежный», а также в сквере им. Академика Н. Д. Кузнецова и «Дубровая роща». Организаторами мероприятия выступает МАУ городского округа Самара «Парки Самары» совместно с департаментом образования администрации городского округа Самара.
Фото: pixabay.com
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