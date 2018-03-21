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Языковой клуб открылся в вузе Измайлова
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Языковой клуб открылся в вузе Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Языковый клуб начал работать на базе университета физкультуры и спорта на Сиреневом бульваре, 4.
В Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма состоялось первое заседание языкового клуба. По мнению инициаторов из отдела международных связей университета, студенты, не боясь ошибок и неудовлетворительных оценок, будут здесь в неформальной обстановке подтягивать свой английский язык.
Уже на первом занятии, сообщили организаторы клуба, студенты разбились на две группы, познакомились, каждый рассказал о себе, после чего они начали задавать друг другу вопросы. А когда заседание завершилось, многие обменялись контактами, чтобы общаться, как можно чаще.
Поскольку количество мест пока ограниченно, на дальнейшие занятия будет производиться предварительная запись. Однако в планах организаторов расширить деятельность языкового клуба с целью охватить как можно большее число желающих повысить свои знания по английскому языку.
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