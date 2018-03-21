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Симоньян: проект SputnikPro — это неполитическая школа журналистики
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Симоньян: проект SputnikPro — это неполитическая школа журналистики 

Sputnik Таджикистан 3 часа назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Новый образовательный проект SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб и студентов профильных вузов.
Симоньян\: проект SputnikPro — это профессиональное общение друзей и соседей
"Много лет подряд наши так называемые западные партнеры в разных странах мира устраивали свои обучающие сессии, открывали школы, где помимо прочего обучали граждан этих стран своим так называемым демократическим ценностям. Иногда мы видели, к каким плачевным последствиям это приводило. Мы открываем школы абсолютно неполитические. Люди, которые приходят к нам на семинары и в наши школы, имеют возможность убедиться, что это такое —профессиональное общение друзей и соседей. И так и будет", — сказала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Комментарий главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян слушайте в нашем подкасте.
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