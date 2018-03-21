Более пяти тысяч наблюдателей будут следить за ходом ЕГЭ в этом году

"Мониторинг хода (экзамена) будут проводить наблюдатели, федеральные и общественные, созданы отделения корпуса общественных наблюдателей. Всего будет задействовано более одной тысячи наблюдателей в регионах… По всей России будет более пяти тысяч специально-обученных наблюдателей", — сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, в российских вузах будут открыты ситуационные центры, где будет осуществляться непрерывное онлайн-наблюдение.

"Центры будут открыты в 23 вузах, где также непрерывно онлайн будут работать наблюдатели, всего их более 250 человек", — заключил Красноруцкий.

Досрочный период ЕГЭ-2018 пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.