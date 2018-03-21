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Необходимость курса основ религиозной культуры в школах обсудили в Черемушках
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Необходимость курса основ религиозной культуры в школах обсудили в Черемушках 

Управа района Черемушки 3 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
Настоятель храма праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках Игорь Шаров и миссионер Валерий Игнатов рассказали учителям и родителям воспитанников школы № 15 об учебном модуле «Основы православной культуры».
На собраниях обсуждался вопрос о выборе модуля курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Представители храма рассказали родителям и учителям об основных моментах и преимуществах модуля «Основы православной культуры» и ответили на вопросы слушателей. В конце дискуссии иерей Игорь поблагодарил всех участников за искренний интерес к обсуждаемой теме.
Напомним, что курс ОРКСЭ — учебный предмет, включенный Минобрнауки России в школьную программу в качестве федерального компонента. Цель курса — формирование у подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
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