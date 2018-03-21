Необходимость курса основ религиозной культуры в школах обсудили в Черемушках

Настоятель храма праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в Черемушках Игорь Шаров и миссионер Валерий Игнатов рассказали учителям и родителям воспитанников школы № 15 об учебном модуле «Основы православной культуры».

На собраниях обсуждался вопрос о выборе модуля курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Представители храма рассказали родителям и учителям об основных моментах и преимуществах модуля «Основы православной культуры» и ответили на вопросы слушателей. В конце дискуссии иерей Игорь поблагодарил всех участников за искренний интерес к обсуждаемой теме.