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Второклассники из Лианозова посетили парк Дружбы
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Второклассники из Лианозова посетили парк Дружбы 

Управа района Лианозово 3 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В субботу, 17 марта, команда «Мудрые совята» из второго класса «Д» школы №1416, расположенной на территории района Лианозово, посетила парк Дружбы. Экскурсия состоялась в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Ребята отлично провели время на свежем воздухе и с удовольствием рассмотрели большое количество красивых памятников и монументов», — говорится в сообщении на сайте школы.
Напомним, школа №1416 района Лианозово находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (то)
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