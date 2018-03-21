Второклассники из Лианозова посетили парк Дружбы

В субботу, 17 марта, команда «Мудрые совята» из второго класса «Д» школы №1416, расположенной на территории района Лианозово, посетила парк Дружбы. Экскурсия состоялась в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Ребята отлично провели время на свежем воздухе и с удовольствием рассмотрели большое количество красивых памятников и монументов», — говорится в сообщении на сайте школы.

Напомним, школа №1416 района Лианозово находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (то)