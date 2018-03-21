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Занимательные уроки и перемены прошли в школе на Костромской
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Занимательные уроки и перемены прошли в школе на Костромской 

Управа Алтуфьевского района 3 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В школе №1370 Алтуфьевского района прошли занимательные уроки и перемены. Например, учащиеся 10 профильного инженерного класса провели занятие по программированию для младших ребят, продемонстрировав, что IT -сфера — это настоящий лайфхак для тех, кто хочет быть успешным. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Игра «Inforмат» позволила ребятам 7-ых классов узнать новые для себя высказывания великих учёных, а также приборы, которые широко используются математиками и информатиками. Живо и весело они справлялись с предложенными заданиями и решали ребусы, вспоминая понятия и термины любимых учебных предметов. А занимательные перемены удивили детей мастер-классом от спилкуберов, которые готовы были научить любого собирать кубик Рубика», — уточняется в сообщении.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: ул. Костромская, д. 14, корп. 1. (то)
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