ЛДПР попросит Росгвардию взять под контроль охрану школ вместо ЧОПов

Депутат Госдумы от ЛДПР , заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов сообщил, что фракция ЛДПР попросит Росгвардию взять под контроль охрану и безопасность учеников в российских школах вместо ЧОПов. Об этом он сообщил журналистам.

«Сегодня мы поднимем вопрос о событиях, которое произошли в Курганской области , где в очередной раз эпидемия нападения в школах настигла наших школьников. Мы обратимся и в Росгвардию, попросим вместо ЧОПов и бабушек, которые сидят на охране в школах, жестко взять под контроль безопасность школьников внутри учебных заведений», — сказал Б. Чернышов.

Он также отметил, что депутаты ЛДПР обратятся к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой . «Обратимся с главной просьбой обратить внимание и добавить дополнительные единицы для психологов в школах. Именно они должны на ранней стадии диагностировать определенные конфликтные ситуации и стараться их решить», — сказал депутат.

Ранее СМИ сообщали, что школьницы из Курганской области принесли на урок пневматический пистолет и открыли огонь по одноклассникам.