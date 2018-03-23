Ещё
ЛДПР попросит Росгвардию взять под контроль охрану школ вместо ЧОПов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЛДПР попросит Росгвардию взять под контроль охрану школ вместо ЧОПов 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Фото: Военное обозрение
Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов сообщил, что фракция ЛДПР попросит Росгвардию взять под контроль охрану и безопасность учеников в российских школах вместо ЧОПов. Об этом он сообщил журналистам.
«Сегодня мы поднимем вопрос о событиях, которое произошли в Курганской области, где в очередной раз эпидемия нападения в школах настигла наших школьников. Мы обратимся и в Росгвардию, попросим вместо ЧОПов и бабушек, которые сидят на охране в школах, жестко взять под контроль безопасность школьников внутри учебных заведений», — сказал Б. Чернышов.
Он также отметил, что депутаты ЛДПР обратятся к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой. «Обратимся с главной просьбой обратить внимание и добавить дополнительные единицы для психологов в школах. Именно они должны на ранней стадии диагностировать определенные конфликтные ситуации и стараться их решить», — сказал депутат.
Ранее СМИ сообщали, что школьницы из Курганской области принесли на урок пневматический пистолет и открыли огонь по одноклассникам.
Агентство «Москва»: последние новости
В Роспотребнадзоре отметили снижение уровня заболеваемости туберкулезом в РФ Рособрнадзор: Досрочный период ЕГЭ и проведение ВПР начались без сбоев Актер Ф.Добронравов остается в больнице в стабильном состоянии
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1656
Еще одна страна вышлет российских дипломатов150
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре16
Британия испугалась мести России113
Успенскую сняли с рейса за дебош177
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
04:06
Блогер объявил себя новым ведущим «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
04:51
Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре
Общество
02:57
Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
Шоу-бизнес
01:23
Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры
Политика Украина
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение