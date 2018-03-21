Выпускники «Роснефть-классов» готовятся к поступлению в профильные ВУЗы

Для сегодняшних старшеклассников выбор будущей профессии является осознанной необходимостью. Но подросткам важно, чтобы сделать правильный выбор им помогли взрослые. Поэтому сегодня в российских школах как никогда важна профориентационная работа.

Корпоративная программа Роснефти «Школа — ВУЗ — предприятие» позволяет школьникам определиться с будущей профессией, а предприятиям подготовить себе необходимые кадры.

Профориентационному проекту АО «Куйбышевский НПЗ» уже почти 20 лет. Созданный по инициативе педагогов школы №129 Самары , сегодня он успешно реализуется во многих регионах присутствия компании «Роснефть» и направлен на подготовку кадров для завода уже со школьной скамьи.

В специализированных 10-х и 11-х «Роснефть-классах» учатся школьники, твердо решившие связать свою жизнь с нефтяной и химической отраслями и ясно представляющие свое будущее. Поэтому они углубленно изучают не только основные, но и профильные предметы — математику, физику и химию. В этом им помогают как школьные педагоги, так и преподаватели профильных вузов, в том числе Самарского государственного технического университета.

Подтверждением твердости решения школьников является успешное прохождение ими вступительных испытаний для зачисления в «Роснефть-классы». А уровень подготовки в школе позволяет им поступать в ВУЗы на бюджетные места. Некоторые из учеников — дети работников завода, решившие пойти по стопам родителей.

Стоит отметить, что Куйбышевский НПЗ заботится не только о материально-технической базе школ. В работе по профориентации будущей смены принимают активное участие руководство и сотрудники завода.

В числе недавно проведенных мероприятий для школьников — так называемая «Битвы за призвание». Это встреча, тренинг и мастер-класс одновременно, когда начальники установок, ведущие инженеры и специалисты Куйбышевского НПЗ рассказывают старшеклассникам о существующих на предприятии профессиях, о корпоративной культуре, о роли каждого заводчанина. Это позволяет школьникам погрузиться в профессию и примерить ее на себя.

Такое взаимодействие со школой имеет неплохие результаты: после окончания вузов на Куйбышевский НПЗ уже пришли работать 39 выпускников «Роснефть-классов». Многие ребята трудоустраиваются на другие предприятия Компании. Участникам этого образовательного проекта при трудоустройстве требуется гораздо меньше времени для адаптации на производстве. Кроме того, они успешнее продвигаются по карьерной лестнице — некоторые из них стали начальниками установок и заняли руководящие должности. Всего же за время существования «Роснефть-классов» их выпускниками стали более 400 ребят.

Будущие нефтепереработчики не зацикливаются только на спецпредметах и принимают активное участие в различных образовательных проектах. Один из них — фестиваль «Думать. Исследовать. Действовать». Он ежегодно проводится для учеников «Роснефть-классов» в Комсомольске-на-Амуре . В этом году свои работы на фестиваль отправили и девятиклассники школы №129, мечтающие попасть в «Роснефть-классы».

Школьники представили на конкурс свои изыскания на темы в области нефтепереработки. Итоги будут подведены совсем скоро, в апреле, но педагоги уверены — результаты будут не хуже, чем в предыдущие годы. Для учеников школы №129 не в новинку забирать большинство призовых мест и уверенно идти по жизни.