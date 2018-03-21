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Школьники из Текстильщиков побывали в экспедиции в Курске
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Школьники из Текстильщиков побывали в экспедиции в Курске 

Управа района Текстильщики 3 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Учащиеся школы № 654 имени Фридмана, которая расположена в районе Текстильщики, стали участниками экспедиции в город Курск. Поездка была организована в рамках военно-патриотического проекта «Три ратных поля России».
Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В этом году страна празднует 75-летие Курской битвы, именно поэтому наша группа решила подробнее ознакомиться с местами боевой славы Курской и Белгородской областей, возложить цветы к памятным знакам погибшим воинам, — рассказал представитель школы.
Добавим, что школа № 654 расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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