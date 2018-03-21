Школьники из Текстильщиков побывали в экспедиции в Курске

Учащиеся школы № 654 имени Фридмана, которая расположена в районе Текстильщики, стали участниками экспедиции в город Курск . Поездка была организована в рамках военно-патриотического проекта «Три ратных поля России».

Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В этом году страна празднует 75-летие Курской битвы, именно поэтому наша группа решила подробнее ознакомиться с местами боевой славы Курской и Белгородской областей, возложить цветы к памятным знакам погибшим воинам, — рассказал представитель школы.

Добавим, что школа № 654 расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)