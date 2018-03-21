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Пятиклассники школы №1601 в Савеловском провели «эстафету добрых слов»
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Пятиклассники школы №1601 в Савеловском провели «эстафету добрых слов» 

Управа района Савеловский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В корпусе № 1 школы № 1601, расположенной в Савеловском, прошел единый классный час для учащихся пятых классов «Есть одно условие — долой сквернословие». В рамках беседы дети узнали о богатстве и разнообразии родного языка, а также выяснили причины, которые заставляют людей использовать ненормативную лексику. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— В рамках занятия пятиклассники провели «эстафету добрых слов» и подискутировали на тему «Почему люди ругаются матом?», — поделился один из организаторов.
В конце урока школьники выполнили творческое задание по написанию лозунгов против сквернословия. (мю)
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