РАНХиГС посетила делегация Национальной академии госуправления Вьетнама

В начале встречи Владимир Мау подчеркнул заинтересованность в развитии отношений с National Academy of Public Administration и подробно рассказал о Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. На сегодняшний день филиалы вуза открыты в 55 субъектах Российской Федерации , и за год через Академию проходят порядка 160–170 тысяч учащихся, среди которых примерно 45 тысяч — студенты высшего образования (бакалавры и магистры), 80–90 тысяч — представители государственной и муниципальной службы, а также руководители государственных, коммерческих и некоммерческих учреждений.

Особое внимание Президентская академия уделяет программе высшего кадрового резерва, которую вуз проводит совместно с Администрацией Президента РФ и Аппаратом Правительства РФ . Многие выпускники программы стали губернаторами или получили должности в министерствах РФ.

Владимир Мау рассказал о конкурсе «Лидеры России» среди управленцев, оператором которого стала Академия. Из более 199 тысяч претендентов были отобраны 300 финалистов, которые получили по 1 млн руб., эту сумму можно потратить в том числе на обучение по управленческой специальности. 103 победителя смогут в течение года консультироваться у наставников, руководителей высокого уровня.