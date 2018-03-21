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Васильева не считает новый список обязательной литературы в школе слишком большим
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Васильева не считает новый список обязательной литературы в школе слишком большим 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Список обязательной литературы, предусмотренный разрабатываемым образовательным стандартом, является посильным для школьников. Такое мнение в среду выразила глава Минобрнауки Ольга Васильева в ходе заседания президиума Общества русской словесности в храме Христа Спасителя.
" [В стандарте] нормативно закреплен золотой список школьной литературной классики. Это корпус произведений, изучение которых в школе воспринимается всем обществом как культурная норма. И разговор оппонентов, что 235 произведений [много] — разговор ни о чем. Среди этих произведений большой объем стихотворений", — сказала Васильева.
В понедельник на сайте Гильдии словесников было опубликовано открытое письмо, в котором содержалась резкая критика проекта нового образовательного стандарта по литературе. Словесники считают, что нельзя жестко привязывать конкретное произведение к определенному году обучения, а общее число обязательных книг столь велико, что освоить их качественно невозможно. На данный момент его подписали около 700 человек.
По итогам заседания было решено все проекты обновленных образовательных стандартов в школе доработать в течение недели и снова встретиться для рассмотрения.
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